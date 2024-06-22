Türkiye, Portekiz'e direnemedi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi. 2'de 2 yapan ve grupta liderliğe yükselen Portekiz, son 16 turuna çıkmayı garantilerken Ay-yıldızlı ekibimiz ise 2. sıraya geriledi

Stat: BVB Dortmund

Hakemler: Felix Zwayer, Stefan Lupp, Marco Achmüller (Almanya)

Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydın (Dk. 75 Merih Demiral), Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Kaan Ayhan (Dk. 58 İsmail Yüksek), Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü (Dk. 46 Yusuf Yazıcı), Yunus Akgün (Dk. 70 Arda Güler), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 58 Kenan Yıldız), Barış Alper Yılmaz

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo (Dk. 68 Semedo), Ruben Dias, Pepe (Dk. 83 Silva), Nuno Mendes, Palhinha (Dk. 46 Ruben Neves), Vitinha (Dk. 88 Joao Neves), Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Leao (Dk. 46 Neto), Ronaldo

Goller: Dk. 22 Bernardo Silva, Dk. 29 Samet Akaydın (Kendi kalesine), Dk. 56 Bruno Fernandes (Portekiz)



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024 F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını Portekiz karşısında verdi. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan müsabaka TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlandı.



Mücadelenin ilk dakikaları karşılıklı ataklarla geçti. Portekiz, maçın 21. dakikasında Bernardo Silva'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. A Millilerimiz, 28. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle 2-0 geriye düştü.

Mücadelenin ilk yarısı Portekiz'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

56. dakikada Portekiz farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

Kalan sürede skor değişmedi ve A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024'teki 2. maçında Ronaldolu Portekiz'e 3-0 yenildi.

Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen Ay-yıldızlı ekibimiz, 3 puanda kaldı. A Millilerimiz, turu son maça bıraktı. Son maçta Çekya ile karşılaşacak Millilerimize tur için beraberlik yetecek.

İlk maçında Çekya'yı 2-1 yenen Portekiz ise Türkiye karşısında elde ettiği galibiyetle 2'de 2 yaptı. 6 puana ulaşarak grupta liderliğe yükselen Ronaldo ve Pepe'li Portekiz, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

Gruptaki diğer maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.