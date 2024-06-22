Akdeniz’den çifte galibiyet

Basketbol Alt Liglerine dün gece iki maçla devam edildi.
Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçlarda Kılıf & Kılıf U14 Erkekler Ligi’nde Akdeniz Spor Birliği, Caesar Larnaka Gençler Birliği karşısında 61-31 galip geldi.
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar mücadelesinde de Akdeniz Spor Birliği, Baf Ülkü Yurdu karşısında 72-25 galip geldi.
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