Dünya Oto Cup’ta sona doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup zevkli ve çekişmeli mücadelelerle sona doğru gidiliyor. Kategorilerdeki yarı final ve final heyecanı KKTF kortlarında devam ediyor.
Dünya Oto Cup oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
12 YAŞ KIZLAR – CONSOLATİON FİNAL
Medina Akhmetova – İncilay Eren 4/6 4/6
12 YAŞ ERKEKLER – CONSOLATİON YARI FİNAL
Nejat Zorlu – Çağ Refiker 4/6 6/7
Yalın Yurtsever – Aren Yumurtacıoğlu 6/2 6/2
12 YAŞ ERKEKLER – CONSOLATİON FİNAL
Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever 5/7 3/6
14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Almira Akşahin - Enra Çakartaş 6/1 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Kıvanç Öztuğ – Çınar Elmalı 1/6 0/6
14 YAŞ ERKEKLER - Final
Çınar Elmalı – Recep Yalovalı 5/7 2/6
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.