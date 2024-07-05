Dünya Oto Cup’ta sona doğru

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup zevkli ve çekişmeli mücadelelerle sona doğru gidiliyor. Kategorilerdeki yarı final ve final heyecanı KKTF kortlarında devam ediyor.

Dünya Oto Cup oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;



12 YAŞ KIZLAR – CONSOLATİON FİNAL

Medina Akhmetova – İncilay Eren 4/6 4/6

12 YAŞ ERKEKLER – CONSOLATİON YARI FİNAL

Nejat Zorlu – Çağ Refiker 4/6 6/7

Yalın Yurtsever – Aren Yumurtacıoğlu 6/2 6/2

12 YAŞ ERKEKLER – CONSOLATİON FİNAL

Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever 5/7 3/6

14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL

Almira Akşahin - Enra Çakartaş 6/1 6/1

14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL

Kıvanç Öztuğ – Çınar Elmalı 1/6 0/6

14 YAŞ ERKEKLER - Final

Çınar Elmalı – Recep Yalovalı 5/7 2/6

