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Dünya Oto Cup’ta sona doğru

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Dünya Oto Cup’ta sona doğru
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Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu(KKTF) tarafından organize edilen Dünya Oto Cup zevkli ve çekişmeli mücadelelerle sona doğru gidiliyor. Kategorilerdeki yarı final ve final heyecanı KKTF kortlarında devam ediyor.
Dünya Oto Cup oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;  
 
12 YAŞ KIZLAR – CONSOLATİON FİNAL            
Medina Akhmetova – İncilay Eren                     4/6 4/6
12 YAŞ ERKEKLER – CONSOLATİON YARI FİNAL
Nejat Zorlu – Çağ Refiker                                   4/6 6/7
Yalın Yurtsever – Aren Yumurtacıoğlu                       6/2 6/2
12 YAŞ ERKEKLER – CONSOLATİON FİNAL
Çağ Refikoğlu - Yalın Yurtsever                                  5/7 3/6
14 YAŞ KIZLAR - YARI FİNAL
Almira Akşahin - Enra Çakartaş                                 6/1 6/1
14 YAŞ ERKEKLER - YARI FİNAL
Kıvanç Öztuğ – Çınar Elmalı                              1/6 0/6
14 YAŞ ERKEKLER - Final
Çınar Elmalı – Recep Yalovalı                                     5/7 2/6
 
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