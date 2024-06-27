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Türkiye galibiyetle turladı

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2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdı. Türkiye 6 puan toplarken 1 puanda kalan Çekya turnuvaya veda etti. Son 16'da rakibimiz Avusturya

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Türkiye galibiyetle turladı
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada mücadele eden Türkiye, organizasyondaki üçüncü sınavını Çekya karşısında verdi. Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanan kritik mücadelenin 20. dakikasında Rakip Çekya'da Antonin Barak, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

İkinci yarıya baskılı başlayan A Milli Futbol Takımı, 51. dakikada kaptan Hakan Çalhanoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Çekya 66'da Tomas Soucek ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Golde kalecimiz Mert Günok faul bekledi ama yapılan incelemede karar değişmedi. Hakeme itiraz eden kaptan Hakan Çalhanoğlu, sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Ay-yıldızlı ekibimiz 90+3. dakikada Cenk Tosun'un kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 2-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve maçı 2-1 kazanan A Milli Takımımız topladığı 6 puanla grubunda 2. sırada yer aldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. 1 puanda kalan Çekya ise dev turnuvadan elendi.

F Grubu'ndaki diğer maçta Portekiz'i 2-0 yenen Gürcistan en iyi üçüncüler içinde yer alarak son 16 turuna çıktı. İlk iki maçını kazanan Portekiz gruptan son 16'ya lider olarak yükseldi.

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