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Türkiye, çeyrek final peşinde

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Türkiye A Milli Futbol Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçında bugün Avusturya ile karşılaşacak. "Bizim Çocuklar" rakibini yenerek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor

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Türkiye, çeyrek final peşinde
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada grubunu ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdıran Türkiye, Avusturya'yı da geçerek çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor. Leipzig şehrinde aynı adı taşıyan stadyumdaki maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev mücadele TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'den canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlı ekip; Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile birlikte yer aldığı F Grubu'nu 2 galibiyet ve 1 yenilgi ile Portekiz'in ardından ikinci sırada tamamladı.
Avusturya ise Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu'nu 6 puanla lider olarak bitirmeyi başardı.
Bu turu geçen ekip, Hollanda-Romanya eşleşmesinin galibiyle 6 Temmuz'da Berlin'de çeyrek final mücadelesine çıkacak.
PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.
Dias'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Paulo Soares ve Pedro Ribeiro yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Ukrayna Futbol Federasyonundan Mykola Balakin olacak.
Karşılaşmada Portekizli Tiago Martins ise VAR görevini üstlenecek.
MİLLİ TAKIM'DA ÖNEMLİ EKSİKLER
A Milli Takım'da kart cezalıları kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Samet Akaydın, kritik maçta forma giyemeyecek.
Milli Takım'da cezası sona eren Abdülkerim Bardakcı ise sahadaki yerini alabilecek.
Avusturya'da ise Hollanda mücadelesinde ikinci sarı kartını gören ve cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Patrick Wimmer, Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. ​​​​​​​
10 FUTBOLCUMUZ CEZA SINIRINDA
A Milli Futbol Takımı'nda Avusturya maçı öncesinde 10 futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Turnuvada birer sarı kartı bulunan Zeki Çelik, Salih Özcan, Kenan Yıldız, İsmail Yüksek, Mert Günok, Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan ve Arda Güler, Avusturya maçında da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
 
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