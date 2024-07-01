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Bellingham'a soruşturma

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UEFA, İngiltere'nin Slovakya ile oynadığı maçta rakip yedek kulübesine karşı abartılı sevinç yapan Jude Bellingham'a soruşturma başlattı

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Bellingham'a soruşturma
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Euro 2024 son 16 turunda İngiltere Slovakya'yı 2-1 yendi. İngiltere'nin ilk golünü 90+5'te atan Jude Bellingham Slovakya yedek kulübesine karşı abartılı bir sevinçte bulundu.
UEFA, Bellingham'ın davranışı nedeniyle soruşturma başlattı. Gerekçe olarak ise davranış kurallarını ihlal etme olarak gösterildi.
21 yaşındaki yıldız oyuncu maç sonu yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla arasında yaptığı bir şaka olduğunu söylemişti.
 
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