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Hollanda Weghorst ile güldü

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu'nda Hollanda, 1-0 geriye düştüğü maçta Polonya'yı 2-1 yendi. Eski Beşiktaşlı Wout Weghorst, 81'de oyuna girip 83'te takımının galibiyet sayısına imzasını attı

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Hollanda Weghorst ile güldü
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Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan ve TRT 1 ile tabii'den naklen yayınlanan maçta Hollanda, Polonya'yı 2-1 yendi ve turnuvaya 3 puanla başlangıç yaptı.

Polonya maça; Szczesny, Frankowski, Salamon, Bednarek, Kiwior, Urbanski, Zielinski, Romanczuk, Zalewski, Syzmanski, Buksa ilk 11'iyle başladı.

Hollanda ise karşılaşmaya; Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Rejinders, Veerman, Xavi Simons, Depay ve Gakpo ile çıktı.

Polonya, 18. dakikada geçen sezon Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Adam Buksa'nın golüyle 1-0 öne geçti. Hollanda bu gole 29'da Cody Gakpo'nun kaydettiği golle karşılık verdi.

Maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Dakika 81'de Memphis Depay'ın yerine oyuna giren eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, 83'te Hollanda'yı öne geçiren gole imzasını attı.
 

Maçın oyuncusu Gakpo

Polonya'ya karşı attığı gol ve yarattığı tehlikelerle dikkati çeken Hollanda'nın hücum oyuncusu Gakpo, maçın futbolcusu seçildi. Gakpo, Nathan Ake ile sol tarafı etkili kullanarak maç boyunca Polonya savunmasına büyük tehdit oluşturdu.

Sol bekte görev alan Ake de yaptığı iki asistle Hollanda'nın galibiyetinde önemli rol oynadı.

Lewandowski sakatlığı nedeniyle oynamadı

Polonya Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından EURO 2024'teki ilk maçta forma giyemedi.

Milli takımın en çok forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu Lewandowski, sakatlığı sebebiyle kritik müsabakada takımını yalnız bıraktı.

"Portakallar", bu sonuçla hanesine 3 puanı yazdırdı ve EURO 2024'e galibiyetle başladı.

Hollanda gruptaki ikinci maçına 25 Haziran'da Avusturya karşısında çıkacak. Polonya ise yine aynı gün Fransa ile karşı karşıya gelecek.

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