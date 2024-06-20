Sırbistan, son saniyede puanı kaptı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu 2. maçında Slovenya ile Sırbistan kozlarını paylaştı. 90+6'da sahneye çıkan Luka Jovic, skoru 1-1'e getirdi ve Sırbistan'a bu turnuvadaki ilk puanını kazandırdı

Stat: Münih Futbol Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (Romanya)

Slovenya: Oblak, Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza, Stojanovic (Dk. 76 Verbic), Adan Cerin, Elsnik (Dk. 90+1 Brekalo), Mlakar (Dk. 64 Stankovic), Sporar, Sesko (Dk. 76 Vipotnik)

Sırbistan: Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic (Dk. 82 Birmancevic), Ilic, Lukic (Dk. 64 Sergej Milinkovic-Savic), Mladenovic (Dk. 46 Gacinovic), Tadic (Dk. 82 Samardzic), Vlahovic (Dk. 64 Jovic), Mitrovic

Goller: Dk. 69 Karnicnik (Slovenya), Dk. 90+6 Jovic (Sırbistan)



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda yer alan Slovenya ile Sırbistan, Münih Futbol Arena'da kozlarını paylaştı. TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanan müsabakanın ilk yarısında iki takım da girdiği birçok gol pozisyonundan yararlanamadı. Slovenya'nın bir topunun direkten döndüğü ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

69. dakikada Slovenya öne geçti. Sağ kanatta savunmadan aldığı topla hızla çıkan Zan Karnicnik, meşin yuvarlağı soldan bindiren Elsnik'e verdi ve ceza sahasına koşusuna devam etti. Ceza sahasına sokulan Elsnik'in yerden ortasında arka direkteki Karnicnik tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0

Fenerbahçeli Dusan Tadic'in kaptanlığını yaptığı Sırbistan'ın beraberlik çabaları 90+6'da sonuç verdi. Bu dakikada kazanılan kornerde ceza sahasına ortalanan topa iyi yükselen Luka Jovic, skoru 1-1'e getirdi.

Bu gol ile mücadele sona erdi ve iki takımda hanelerine 1'er puan yazdırdı. Sırbistan EURO 2024'teki ilk puanını alırken Slovenya puanını 2'ye yükseltti.

SIRBİSTAN İLK PUANINI ALDI

Turnuvaya 1-0'lık İngiltere mağlubiyetiyle başlayan Sırbistan, Slovenya beraberliği ile gruptaki ilk puanını aldı.

SLOVENYA TARİHİ GALİBİYETİ SON NEFESTE KAÇIRDI

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Slovenya, Sırbistan maçında bu turnuvadaki ilk galibiyetini almak için de mücadele etti. Ancak son saniyelerde kalesini gole kapatamayan Slovenler, Avrupa Şampiyonası'ndaki galibiyet özlemini gideremedi.

EURO 2024'teki ilk maçında da Danimarka ile 1-1 berabere kalan Slovenya, bu beraberlikle puanını 2'ye çıkardı.



