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İngiltere, Danimarka'ya diş geçiremedi

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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda heyecan Danimarka - İngiltere karşılaşmasıyla devam etti. Gollerin ilk yarıda geldiği maçta taraflar 1-1'lik sonuçla berabere kaldı

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İngiltere, Danimarka'ya diş geçiremedi
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EURO 2024'te C grubu müsabakasında Danimarka ile İngiltere karşılaştı. Gollerin ilk yarıda geldiği mücadelede kazanan çıkmadı.
İngiltere, 18. dakikada Harry Kane ile 1-0 öne geçti. Morten Hjulmand'ın uzak mesafeden attığı gol 34. dakikada maça eşitliği getirdi.
Karşılaşmanın kalan bölümünde gol olmayınca taraflar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte İngiltere 2. maç sonunda 4 puanla grubun zirvesinde yer aldı. Danimarka ise 2. maçından da beraberlikle ayrılarak 2 puana yükseldi.
İlk 11'ler
Danimarka: Schmeichel, Andersen, Vestergaard, Christensen, Maehle, Kristiansen, Höjbjerg, Hjulmand, Eriksen, Wind, Höjlund.
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Guehi, Trippier, Rice, Alexander-Arnold, Saka, Bellingham, Foden, Kane.
 
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