Klaus Gjasula tarihe geçti

Arnavutluk'un Hırvatistan ile 2-2 berabere kaldığı maçta Klaus Gjasula, önce kendi kalesine ardından rakip kaleye gol atarak tarihe geçti

Hırvatistan'da ise oyuna 69. dakikada dahil edilen ve kısa sürede etkisini gösteren Budimir, günün öne çıkan isimleri arasına girdi. İlk golün asistini yapan Budimir, ikinci golün de yaratıcısı oldu.

Türkiye'den iki oyuncu görev aldı

Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Hırvatistan-Arnavutluk maçında sahaya çıktı.

Fenerbahçe'den Hırvat kaleci Dominik Livakovic ve Sivasspor'dan Arnavut golcü Rey Manaj, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Arnavutluk'ta Beşiktaşlı Ernest Muçi ise yedekler arasında yer aldı.

