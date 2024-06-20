Galatasaray'da ayrılık kapıda

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo ile yol ayrımına gelindi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan futbolcu için gelen teklifleri değerlendirecek

Galatasaray'da takımdan ayrılacak oyuncular netleşmeye başladı.

Yeni sezon öncesi iyi bir bütçe oluşturmak isteyen yönetim, futbolcu satışları sayesinde girişimlerini hızlandıracak.

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan ilk isim Nicolo Zaniolo... İtalyan futbolcuya, birçok kulüpten teklif olduğu ifade edildi.

İspanyol ekiplerinden Villarreal'in yanısıra İtalya'dan Atalanta ve Fiorentina, 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Geçtiğimiz sezonu Aston Villa'da geçiren Zaniolo, 39 maçta forma giydi. İtalyan futbolcu, bu süreçte 3 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray, Zaniolo'yu 1 buçuk sezon önce Roma'dan 15 milyon avroya transfer etmişti. Sarı kırmızılıların, bu satıştan beklentisi en az 20 milyon avro... Yönetimin ayrıca, sonraki satıştan da pay talep etmesi bekleniyor.

Nicolo Zaniolo'nun, gelen tekliflerin değerlendirilmesini istediği öğrenildi. 24 yaşındaki futbolcunun, yeniden ülkesi İtalya'da forma giymeyi düşündüğü gelen haberler arasında...

