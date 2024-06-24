banner913
banner932
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
Alayköy köy girişi ve Batıkent civarında yarın elektrik kesintisi olacak
31 0
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali başlıyor
25 0
 
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
Ara seçim Pazar günü yapılıyor
47 0
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
Sokakta yürüyen kişiyi döverek telefonunu çaldılar
56 0
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
Badminton Carlton Yıldızlar Ligi şampiyonu YDÜ
23 0
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
Boğaziçi, İskele’yi tek geçti
26 0
BMW kül oldu
BMW kül oldu
37 0
banner1032

İskoçya'nın şanssızlığı sürüyor

banner1020

İskoçya, futbolda katıldığı 12 FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın hiçbirinde grup aşamasından öteye gidemedi

banner974
İskoçya'nın şanssızlığı sürüyor
banner971
İskoçya, Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Grubu'nda mücadele etti. Almanya, İsviçre ve Macaristan ile yaptığı maçlarda 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan İskoçlar, grubu 1 puanla son sırada tamamladı.
Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık'a bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, EURO 2024'e veda eden ilk ülke oldu.
Tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden İskoçya, bir kez daha grup aşamasının ötesini göremedi. İskoçya, daha önce 1992, 1996 ve 2020 Avrupa şampiyonalarına katılmış ancak gruplarda organizasyonlara veda etmişti. Ayrıca 1954, 1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990 ve 1998 Dünya Kupaları'na katılan İskoçya, bu turnuvalarda da gruptan çıkmayı başaramadı.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.