İngiltere sonradan açıldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı

İngiltere ile Slovakya EURO 2024 son 16 turunda kozlarını paylaştı. İngiltere uzun süre 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren goller Jude Bellingham ve Kane'den geldi.

Slovakya'nın tek golünü Ivan Schranz kaydetti.

İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti. Slovakya ise EURO 2024'e veda etti.



