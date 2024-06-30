İngiltere sonradan açıldı

İngiltere ile Slovakya EURO 2024 son 16 turunda kozlarını paylaştı. İngiltere uzun süre 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren goller Jude Bellingham ve Kane'den geldi.
Slovakya'nın tek golünü Ivan Schranz kaydetti.
İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti. Slovakya ise EURO 2024'e veda etti.
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