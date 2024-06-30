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İngiltere sonradan açıldı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda İngiltere, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale adını yazdırdı

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İngiltere sonradan açıldı
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İngiltere ile Slovakya EURO 2024 son 16 turunda kozlarını paylaştı. İngiltere uzun süre 1-0 geride götürdüğü karşılaşmayı uzatma bölümünde bulduğu gollerle 2-1 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren goller Jude Bellingham ve Kane'den geldi.
Slovakya'nın tek golünü Ivan Schranz kaydetti.
İngiltere çeyrek finalde İsviçre ile eşleşti. Slovakya ise EURO 2024'e veda etti.
 
 
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