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Bilardo milli takım Slovenya’da

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6-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya’nın Podcetrtek kasabasında düzenlenen Avrupa Bilardo şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu milli takım oyuncuları ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy’dan oluşan kafile ülkemizi temsil ediyor

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Bilardo milli takım Slovenya’da
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  Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu Milli takımı Slovenya’da gerçekleştirilecek olan Avrupa Bilardo şampiyonasına katılıyor. 6-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında Slovenya’nın Podcetrtek kasabasında düzenlenen Avrupa Bilardo şampiyonasına Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu milli takım oyuncuları ve Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy’dan oluşan kafile ülkemizi temsil ediyor. Avrupa Bilardo Şampiyonası’nda ülkemizi büyükler kategorisinde milli sporcularımız Mustafa Alnar, Onuç Altur, Hüseyin Borankan, Kadınlar kategorisinde ise milli sporcumuz Alara Gafari, U-23 kategorisinde milli sporcumuz Salih Boztuna Slovenya’da Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu adı ile ülkemizi temsil ederek mücadele ediyor.
Avrupa Şampiyonalarına Resmi katılım
Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyon Başkanı Levent Erboy bugüne kadar yaşanan süreçte Rumlar’ın her türlü engellemeye çalışmalarına rağmen hala “Billiard Federation of Northern Cyprus” olarak uluslararası üyeliğimizin geçerli olduğunu ve 2007 yıllından itibaren her yıl Büyükler, Gençler ve Sinyorlar olmak üzere yılda 3 kez resmi davet yazısı alarak gerçek anlamda ve resmi Avrupa Şampiyonalarına Kıbrıslı Türkler olarak katılım sağlamaktan mutlu olduğunu belirtti.
Başarılı Sporcularımızla Ülkemizin Adını Duyuracağız
Erboy; “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik koşulları hepimiz biliyoruz tüm bu zorluklara rağmen bizleri kırmayan bilardo sporuna destek veren sponsorlarımız İR-MAR Süpermarket, ALG Lojistik, Nethouse’un katkılarıyla bu önemli turnuvaya katılabildik. Bu zor ekonomik koşullarda elini taşın altına koyan, bize güvenen ve destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyorum” dedi. Amacımız Avrupa’da gençlerimizin önünü açmak bu sporu geliştirmek olduğunu ifade eden başkan Levent Erboy, bu turnuva sürecinde de ülkemizin adını yetiştirdiğimiz başarılı sporcular ile dünyaya duyurmaya devam edeceğiz diyerek tüm sporcularımıza başarılar diledi.
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