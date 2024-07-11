banner913
banner932
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.
Başbakan Yardımcısı Ataoğlu, 11 Temmuz Basın Günü dolayısı ile mesaj yayımladı.
20 0
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
Yarın ve Cuma günü yağmur bekleniyor
16 0
 
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
Yavuz Çıkarma Plajı'nda Şafak Nöbeti tutulacak
80 0
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır
“KKTC bizim nezdimizde TDT'nin tam üyesi konumundadır"
22 0
Oğuz Köse görevden alındı
Oğuz Köse görevden alındı
34 0
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
Ölümlü kazada hapis cezası 14 yıla çıkarıldı
64 0
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
“Deniz Yıldızı Yardımlaşma Derneği” kuruluyor
18 0
banner1032

Finalin adı: İspanya - İngiltere

banner1020

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, 90. dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Böylece İngilizler, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi

banner974
Finalin adı: İspanya - İngiltere
banner971

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist belli oldu. BVB Dortmund Stadı'nda onanan dev mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlandı.

Çeyrek finalde A Milli Futbol Takımımızı eleyen Hollanda, Xavi Simons'un 7. dakikada ceza sahası dışında attığı güzel golle 1-0 öne geçti.

Golden sonra rakibinin üzerine giden İngiltere, 17. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Atışı kullanan Harry Kane, hata yapmadı ve İngiltere 18. dakikada skoru eşitledi: 1-1

İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci yarı da karşılıklı ataklarla geçti. Maç uzatmaya gidecek derken 90. dakikada sahneye çıkan Ollie Watkins, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan kısa sürede skor değişmedi ve İngiltere, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere, 14 Temmuz'da Berlin'de İspanya ile şampiyonluk maçına çıkacak.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.