Finalin adı: İspanya - İngiltere

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist belli oldu. BVB Dortmund Stadı'nda onanan dev mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlandı.
Çeyrek finalde A Milli Futbol Takımımızı eleyen Hollanda, Xavi Simons'un 7. dakikada ceza sahası dışında attığı güzel golle 1-0 öne geçti.
Golden sonra rakibinin üzerine giden İngiltere, 17. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Atışı kullanan Harry Kane, hata yapmadı ve İngiltere 18. dakikada skoru eşitledi: 1-1
İlk yarı bu skorla bitti.
İkinci yarı da karşılıklı ataklarla geçti. Maç uzatmaya gidecek derken 90. dakikada sahneye çıkan Ollie Watkins, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan kısa sürede skor değişmedi ve İngiltere, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi.
İngiltere, 14 Temmuz'da Berlin'de İspanya ile şampiyonluk maçına çıkacak.