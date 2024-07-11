Finalin adı: İspanya - İngiltere

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı finalinde İngiltere, 90. dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Böylece İngilizler, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te ikinci finalist belli oldu. BVB Dortmund Stadı'nda onanan dev mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlandı. Çeyrek finalde A Milli Futbol Takımımızı eleyen Hollanda, Xavi Simons'un 7. dakikada ceza sahası dışında attığı güzel golle 1-0 öne geçti. Golden sonra rakibinin üzerine giden İngiltere, 17. dakikada VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Atışı kullanan Harry Kane, hata yapmadı ve İngiltere 18. dakikada skoru eşitledi: 1-1 İlk yarı bu skorla bitti. İkinci yarı da karşılıklı ataklarla geçti. Maç uzatmaya gidecek derken 90. dakikada sahneye çıkan Ollie Watkins, İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan kısa sürede skor değişmedi ve İngiltere, EURO 2020'den sonra EURO 2024'te de finale yükselme başarısı gösterdi. İngiltere, 14 Temmuz'da Berlin'de İspanya ile şampiyonluk maçına çıkacak.