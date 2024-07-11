Türkiye'de rakı, KKTC’den 261 TL daha pahalı

Türkiye'de ÖTV ve firmalarının zamlarıyla birlikte alkollü içecek fiyatları arttı. Zamlar tepkilere neden olurken yerli üretim 70'lik rakı fiyatının Kıbrıs'taki satış fiyatından yüzde 261 TL daha pahalı olması ise tepki çekti

Türkiye'de 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından alkollü içeceklere ve tütün mamüllerine gelen zam yağmurunun ardından Kıbrıs ve Türkiye'deki rakı fiyatları arasındaki fark gündem oldu.

Özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarlarına, altı aylık üretici enflasyonu olan yüzde 19,49 oranında zam gelmesinin ardından içki markaları ÖTV zammının yanına kendi zamlarını ekledi.

Son zamla birlikte yerli üretim olan bir rakı markasının 70’lik rakı fiyatı Türkiye'de 925 lira oldu.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan bir kişi ise aynı rakının Kuzey Kıbrıs'ta 255,90 lira olduğunu kaydetti.

Bu paylaşımı yanıtlayan Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş "Aradaki 670 TL bizde vergi" ifadelerine yer verdi.

70'LİK RAKIDAN ALINAN VERGİ

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 70'lik rakıdan alınan vergi miktarındaki artışları hesaplamıştı.

Bingöl'ün hesabına göre; 70'lik rakıda ÖTV tutarı 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarı 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarı da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldi.

Yılbaşında yaklaşık 699 TL olan ve nisanda üretici zammıyla 775 TL'ye yükselen 70'lik rakı fiyatı 925 liraya ulaştı.

