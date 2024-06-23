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E Grubu'nda 4 takım da 3 puanda

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi. Dört takımın da üçer puanda olduğu grupta Romanya averajla liderliğini sürdürdü

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E Grubu'nda 4 takım da 3 puanda
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nun ikinci müsabakalarında Ukrayna, Slovakya'yı 2-1, Belçika da Romanya'yı 2-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından gruptaki 4 takım da üçer puanla sıralandı. Liderlik koltuğunda Romanya otururken, ikinci sırayı Belçika aldı.
E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:

Üçüncü maçların programı
Gruptaki üçüncü ve son maçların programı (TSİ) şöyle:
26 Haziran Çarşamba:
19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt)
19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart)
 
 
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