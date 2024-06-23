E Grubu'nda 4 takım da 3 puanda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu'nda ikinci maçlar sona erdi. Dört takımın da üçer puanda olduğu grupta Romanya averajla liderliğini sürdürdü



Bu sonuçların ardından gruptaki 4 takım da üçer puanla sıralandı. Liderlik koltuğunda Romanya otururken, ikinci sırayı Belçika aldı.

E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:



Üçüncü maçların programı

Gruptaki üçüncü ve son maçların programı (TSİ) şöyle:

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt)

19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart)



Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada E Grubu'nun ikinci müsabakalarında Ukrayna, Slovakya'yı 2-1, Belçika da Romanya'yı 2-0 mağlup etti.Bu sonuçların ardından gruptaki 4 takım da üçer puanla sıralandı. Liderlik koltuğunda Romanya otururken, ikinci sırayı Belçika aldı.E Grubu'nda ikinci maçlar sonucunda oluşan puan durumu şöyle:Gruptaki üçüncü ve son maçların programı (TSİ) şöyle:19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt)19.00 Ukrayna-Belçika (Stuttgart)