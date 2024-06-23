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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor

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Galatasaray, Michy Batshuayi'nin ardından Oğuz Aydın'ı da transfer etmek üzere. Sarı kırmızılılar, Alanyaspor ile bonservis pazarlığı yapıyor

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Galatasaray bir transferi daha bitiriyor
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Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak.
Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, bir transferde daha sona geldi.
OĞUZ AYDIN ADIM ADIM GALATASARAY'A
Galatasaray, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de en çok gol atan kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı transfer etmek üzere.
Sarı kırmızılılar, kısa süre içerisinde Alanyaspor forması giyen 23 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katacak.
2021 Temmuz'da Bucaspor 1928'den 238 bin Euro karşılığında Corendon Alanyaspor'a transfer olan 23 yaşındaki Oğuz Aydın bu sezon takımı ile 38 maça çıktı ve 13 gol atıp 8 asist yaptı.
 
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