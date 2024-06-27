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Belçika, averajla ikinci, Ukrayna elendi

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EURO 2024'te E grubunda 4 takımın da aynı puanda olduğu grupta Ukrayna ile Belçika karşılaştı. 4 takımın aynı puanda bitirdiği grupta Ukrayna turnuvaya veda etti. Belçika ise ikinci olarak tur atladı

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Belçika, averajla ikinci, Ukrayna elendi
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Avrupa Şampiyonası’nda heyecan Ukrayna - Belçika mücadelesiyle devam etti. E grubunda 4 takım da maçlara aynı puanla başladı. 
Ukrayna ile Belçika maçında gol sesi çıkmadı ve mücadele beraberlikle sona erdi. 
Bununla birlikte iki takım da 4'er puana yükseldi. Slovakya ile Romanya mücadelesinin de berabere bitmesi sonrası bütün takımlar grubu 4 puanla tamamladı. 
GRUPTAN ÇIKANLARI AVERAJ BELİRLEDİ
Bununla birlikte 1 averajı olan Romanya gol fazlası olduğu için grubu lider tamamladı. 1 averajı olan Belçika ise grubu ikinci bitirerek tur atladı. 
0 averajı bulunan Slovakya en iyi üçüncüler arasından turlamayı başardı. -2 averajı olan Ukrayna ise turnuvaya veda etti. 
BELÇİKA'YA ZORLU RAKİP
E grubunda 2. sırayı alan Belçika, son 16 turunda Fransa ile eşleşti. 
İLK 11’LER
Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk.
Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku
 
 
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