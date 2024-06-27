Rum plakalı araçta yangın

Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde Ciklos mevkiinde dün Rum plakalı bir araçta meydana gelen yangın, zarara yol açtı.
Ciklos mevkiinde, dün saat 10:00 sıralarında, Engelbert Frıedsam'ın kullanımındaki KWZ plakalı araç, Girne istikametine doğru seyrederken, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı. Çıkan yangın sonucu söz konusu araç zarar gördü.
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