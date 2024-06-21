Avusturya, 3 puanı, 3 golle aldı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) D Grubu ikinci maçında Polonya ile Avusturya karşılaştı. Halil Umut Meler'in yönettiği mücadeleyi 3-1 kazanan Avusturya, son 16 turu yolunda kritik bir adım attı

Stat: Berlin Olimpiyat

Hakemler: Halil Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy (Türkiye)

Polonya: Szczesny, Bednarek, Dawidowicz, Kiwior, Frankowski, Piotrowski (Dk. 46 Moder), Slisz (Dk. 75 Grosicki), Zalewski, Zielinski (Dk. 87 Urbanski), Buksa (Dk. 60 Lewandowski), Piatek (Dk. 60 Swiderski)

Avusturya: Pentz, Posch, Trauner (Dk. 59 Danso), Lienhart, Mwene (Dk. 63 Prass), Seiwald, Grillitsch (Dk. 46 Wimmer), Laimer, Baumgartner (Dk. 81 Schmid), Sabitzer, Arnautovic (Dk. 81 Gregoritsch)

Goller: Dk. 9 Trauner, Dk. 66 Baumgartner, Dk. 78 Arnautovic (penaltıdan) (Avusturya), Dk. 30 Piatek (Polonya)



Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti.

İlk maçlarını kaybeden iki takımın mücadelesinde Avusturya, üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu. TRT 1 ve tabii'den canlı yayınlanan maça Avusturya iyi başladı.

9. dakikada sol kanatta topu rakibinden kurtaran Mwene'nin ceza sahasına ortasında ön direkte topla buluşan Gernot Trauner, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 0-1

30. dakikada Polonya, Süper Lig'de Başakşehir'in formasını giyen Krzysztof Piatek'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Bu dakikada Kiwior, ceza sahasının sol tarafında topu yerden penaltı noktasına doğru gönderdi. Bednarek'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Trauner'den döndü. Dönen topu kale sahası önünde kontrol ederek filelere gönderen Piatek, durumu 1-1'e getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

66. dakikada Avusturya tekrar üstünlük yakaladı. Prass'ın pasına hareketlenen Christoph Baumgartner, ceza sahasına girer girmez yaptığı plase vuruşla topu köşeden ağlarla buluşturdu: 1-2

78. dakikada Avusturya farkı ikiye çıkardı. Savunmanın arkasına hareketlenerek ceza sahasına giren Sabitzer, kaleci Szczesny'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını gole çeviren Marko Arnautovic, skoru 3-1'e taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Avusturya maçtan 3-1 galip ayrıldı.

Gruptaki ilk karşılaşmalarda Polonya, Hollanda'ya 2-1, Avusturya ise Fransa'ya 1-0 yenilmişti.

Polonya karşısında aldığı galibiyetle hanesine 3 puan yazdıran Avusturya, son 16 turu için umutlarını artırdı. Gruptaki 3. müsabakasında Fransa ile karşılaşacak olan Polonya ise ikinci maçından da puan çıkaramadı ve tur şansını çok zora soktu.

Grupta 25 Haziran'da Avusturya-Hollanda ve Polonya-Fransa maçları yapılacak.

Maçı Halil Umut Meler yönetti

Mücadeleyi FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Slovenya Futbol Federasyonundan Rade Obrenovic oldu. Karşılaşmada İtalyan Paolo Valeri VAR, Alper Ulusoy ve İtalyan Massimiliano Irrati ise AVAR görevini üstlendi.

Polonya'da Süper Lig'den iki oyuncu görev aldı

Türkiye'de görev yapan iki futbolcu, Polonya'nın EURO 2024'teki ikinci maçında sahaya çıktı. Geçen sezon Antalyaspor'da kiralık olarak oynayan Adam Buksa ve Başakşehir'den Krzysztof Piatek, mücadeleye ilk 11'de başladı. İki oyuncunun da 60 dakika sahada kaldığı karşılaşmada Piatek, takımının golünü attı. Polonya'da Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski ise yedekler arasında yer aldı.

Lewandowski yine yedek başladı

Polonya Milli Takımı'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Türkiye ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yaşadığı sakatlığın ardından EURO 2024'teki ilk iki maça yedek başladı.

Milli takımın en çok forma giyen ve en fazla gol atan oyuncusu Lewandowski, sakatlığı sebebiyle Hollanda mücadelesinde oynamadı. Lewandowski, Avusturya'ya karşı ise 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu arada karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden eski UEFA Genel Sekreteri Gerhard Aigner için saygı duruşunda bulunuldu.

İki takım 12. kez karşılaştı

Polonya ile Avusturya, tarihlerinde 12. kez karşı karşıya geldi.

Geride kalan 12 maçta iki takımda 5'şer defa kazandı. İki müsabaka ise berabere tamamlandı. Bu karşılaşmalarda Avusturya 23, Polonya ise 21 gol kaydetti.