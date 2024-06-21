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Türkiye, Portekiz virajında

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2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Portekiz ile yaptığı 9 maçın 2'sini kazanırken, 7 mücadeleden mağlup ayrıldı

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Türkiye, Portekiz virajında
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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada F Grubu'nda yer alan Türkiye, organizasyondaki ikinci sınavını yarın Portekiz karşısında verecek. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç, TSİ 19.00'da başlayacak.
Gruptaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, Portekiz'i de yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Karşılaşma TRT 1 ve tabii'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Portekiz de ilk maçında Çekya'yı uzatma dakikalarında bulduğu golle 2-1 mağlup etti.
İkinci maçlar öncesinde milli takım, Portekiz'in averajla önünde lider durumda bulunuyor.
Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Çekya karşı karşıya gelecek. Hamburg'da oynanacak mücadele TSİ 16.00'da başlayacak.
ALMAN HAKEM YÖNETECEK
Türkiye ile Portekiz arasındaki karşılaşmada, ev sahibi ülke Almanya'dan hakem Felix Zwayer düdük çalacak.
Zwayer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Marco Achmüller yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano olacak.
Karşılaşmada Alman Bastian Dankert ise VAR görevini üstlenecek.
İRFAN CAN KAHVECİ FORMA GİYEMEYECEK
A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta da forma giyemeyecek.
İsmail Yüksek'in de bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.
Hazırlıklarını tam kadro sürdüren Portekiz'de ise sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR
Türkiye'de ve Portekiz'de maç öncesinde ikişer futbolcu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
İlk maçlarda sarı kartla uyarılan milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Abdülkerim Bardakcı ile Portekiz'den Rafael Leao ve Francisco Conceiçao, yarın da kart görmeleri halinde son grup müsabakasında cezalı duruma düşecek.
 
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