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Yenikent Belediye Bulvarı’nda milli maç coşkusu yaşanacak

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Gönyeli Alayköy Belediyesi, bu akşam oynanacak Avusturya-Türkiye maçını Yenikent Belediye Bulvarı’ndaki dev ekranda izleyicilerle buluşturacak

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Yenikent Belediye Bulvarı’nda milli maç coşkusu yaşanacak
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Gönyeli Alayköy Belediyesi, UEFA EURO 2024 maçlarını, Yenikent Belediye Bulvarı’nda kurduğu dev ekranda futbolseverlere izletmeye devam ediyor.
Canlı maç yayınlarının yanı sıra yiyecek içecek stantları da maç izlemeye gelen futbol severler için alanda hazır bulunuyor.
Aileler, futbolun heyecanını büyük bir coşkuyla yaşarken, çocuklar da bölgede kurulan dev zıp zıplarda eğlenceli vakit geçiriyor. Maçlar boyunca ailelerin keyifli anlar yaşadığı etkinlikte, çocuklar için hazırlanan özel alanlar yoğun ilgi görüyor.
Futbolseverler, hem maçları takip etmenin hem de aileleriyle birlikte eğlenceli aktivitelerde bulunmanın tadını çıkarıyor.
Öte yandan Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu gece Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Tur atlayan takımın çeyrek finale çıkacağı maç, Almanya'nın Leipzig kentinde TSİ 22.00’da başlayacak.
Yenikent Belediye Bulvarı’nda kurulan dev ekranda A millilerin heyecanına ortak olunacak. Bu tarihi maç, Yenikent Belediye Bulvarı’ndaki dev ekranda canlı olarak ücretsiz izlenebilecek.
 
 Tarih: 02.07.2024
 Saat: 22:00
Yer: Yenikent, Belediye Bulvarı
 Yiyecek ve içecek stantları
 Çocuk oyun alanları
 DJ performansları ile unutulmaz bir geceye hazır olun!
 
 
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