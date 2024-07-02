Okçun ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa’nın sevilen ailelerinden Okçun ailesinin sevilen siması Ülfet Okçun dün vefat etti.

Okçun’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde bugün kılınan öğle namazı sonrasında cenaze namazına müteakip Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.



