Yenierenköy Yaz Festivali'nde Motive krizi

Yenierenköy Yaz Festivali'nde önceki akşam sahne alması planlanan ünlü rap sanatçısı Motive, ortamı beğenmediği gerekçesiyle sahneye çıkmadı

Yenierenköy Yaz Festivali, beklenmedik bir olayla sarsıldı. Festivalde önceki akşam sahne alması planlanan ünlü rap sanatçısı Motive, ortamı beğenmediği gerekçesiyle sahneye çıkmama kararı aldı. Sanatçının sahneden inmesi, festival alanındaki kalabalık tarafından büyük tepkiyle karşılandı.Festival organizatörleri, uzun süredir beklenen konserin aniden iptal edilmesiyle şok yaşarken, izleyiciler de hayal kırıklığına uğradı. Motive'nin sahneden inişi sırasında bazı izleyicilerin tepkileri yükseldi ve festival alanında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.Organizatörler, olayla ilgili yaptıkları açıklamada, festivalin sorunsuz devam edeceğini ve diğer sanatçıların planlandığı gibi sahne alacağını belirtti. Motive'nin kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmayan sanatçının, bu durumun ardından festivalle ilgili herhangi bir iletişimde bulunup bulunmayacağı merak konusu.Yenierenköy Yaz Festivali'nde yaşanan bu olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Pek çok kullanıcı, sanatçının tavrını eleştirirken, bazıları da organizasyonun eksikliklerinden bahsetti.Festival, yaşanan olaylara rağmen coşkusunu kaybetmeden devam ediyor ve diğer performanslarla izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor.Yaşanan olayın ardından sahneye çıkan Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, katılımcılardan özür diledi.“Kendisinden önce Otantik grubu sahne aldı ve hiçbir sıkıntı olmadı ama kendileri artık psikolojik durumları mı elvermiyordu bilmiyorum, ne yapsak çıkmak istemediler.Bunu bilmeye ihtiyacınız var. Beğendiğiniz grup buymuş demek. Bilmiyordum böyle bir şey olduğunu. Sizden onların adına çok özür diliyorum. Onları sağ salim getirdik. Güvenli şekilde de otellerine ulaştıracağız ama yasal boyutta gerekli ne varsa da yapacağız. Hakkınızı onlara yedirmeyeceğiz.Çok gerginim, kusura bakmayın. Biraz da sinirlendim. Buraya eğlenmeye geldiniz ama bunu başaramadık. Sizden çok özür diliyorum ama gereğinin yapılacağından da emin olun. Sonuna kadar gideceğiz. Sosyal medya ve basın aracılığıyla her şekilde bu durumu anlatacağız"