Karadeniz'i sel vurdu

Samsun, Ordu ve Muş'ta şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde iki kişi hayatını kaybetti. Mahsur kalan 34 kişi ise güvenli alanlara tahliye edildi

Karadeniz'de önceki gün sel etkili oldu.

Ordu'da birçok mahallede heyelan oldu, köy yolları kapandı.

Karayolları ekipleri selin sürüklediği ağaç parçalarını yollardan kaldırıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Ünye-İkizce karayolu çalışmaların ardından tekrar açıldı.

AFAD, zarar gören tarım arazileri ve yapılarda inceleme yapıyor.

Samsun'da ise yağış Terme ve Salıpazarı ilçelerinde su baskınlarına neden olmuştu.

METREKAREYE 186,7 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; önceki gün İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştü.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, taşma sınırına gelen Terme Çayı’nda riskin ortadan kalktığını açıkladı. Bölgede yağışlı havanın bugün de sürebileceği belirtiliyor.

Bu nedenle boğulma riskine karşı denize girilmemesi yönünde uyarılar yapılıyor.

TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün dün şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle Samsun ve Ordu için turuncu uyarıda bulunduğunu, uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığını anımsattı.

Samsun'un, Ayvacık, Çarşamba, Salıpazarı, Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındığını aktaran Yerlikaya, "Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompayla sele müdahale edildi." bilgisini verdi.

Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındığını, çalışmalarda toplam 695 personel, 284 aracın görev aldığını belirten Yerlikaya, Çaybaşı Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında bir kişinin sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini bildirdi.

