Yarı final heyecanı Yenikent'te yaşanacak

Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Radyo Juke iş birliğiyle, UEFA Euro 2024 maçlarının heyecanı Yenikent Belediye

Bulvarı’nda kurulan dev ekranda sürüyor. Yarı final heyecanı bu akşamdan itibaren yine Yenikent Belediye

Bulvarı'nda yaşanacak.

Vatandaşlar Euro 2024 maçlarının heyecanını dev ekranda yaşamaya devam edecek. Canlı Maç Yayınlarının yanı

sıra yiyecek içecek stantları da maç izlemeye gelen futbol severler için alanda hazır olacak.

Maç Programı:

9 Temmuz:

22 İspanya-Fransa

10 Temmuz:

22 Hollanda-İngiltere