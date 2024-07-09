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Yarı final heyecanı Yenikent'te yaşanacak

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Yarı final heyecanı Yenikent'te yaşanacak
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Gönyeli Alayköy Belediyesi ve Radyo Juke iş birliğiyle, UEFA Euro 2024 maçlarının heyecanı Yenikent Belediye
Bulvarı’nda kurulan dev ekranda sürüyor. Yarı final heyecanı bu akşamdan itibaren yine Yenikent Belediye
Bulvarı'nda yaşanacak.
Vatandaşlar Euro 2024 maçlarının heyecanını dev ekranda yaşamaya devam edecek. Canlı Maç Yayınlarının yanı
sıra yiyecek içecek stantları da maç izlemeye gelen futbol severler için alanda hazır olacak.
Maç Programı:
9 Temmuz:
22 İspanya-Fransa
10 Temmuz:
22 Hollanda-İngiltere
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