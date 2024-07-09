4 trafik kazası, bir yaralı, bir tutuklu

Ülkenin farklı yerlerinde dün meydana gelen 4 kazada bir kişi yaralanırken, bir sürücü de tutuklandı.



Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Küçükerenköy-Tatlısu anayolunda dün öğle saatlerinde doğu istikametine YH 200 plakalı aracıyla seyreden Kerim Berk Delibaş (E-18) tehlikeli şekilde önündeki araçları geçmeye çalışırken aynı istikamete seyreden ve yolun sağındaki beton şantiyesine dönüşe geçen Ahmet Alkan (E-42) yönetimindeki RE 158 plakalı otobüse, akabinde de çelik bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.



-70 yaşındaki motosiklet sürücüsünün kalçası kırıldı

Öte yandan dün saat 13.30 sıralarında, Gazimağusa’da Polatpaşa Bulvarında yönetimindeki TGD 255 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyreden Cihan Yazıcı (E-40), Fevzi Çakmak Bulvarı yol kavşağına geldiğinde anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce bulvara girdi ve Mahmut Özçoban (E-70) yönetimindeki BD 684 plakalı motosikletin önünü tıkayarak kazaya neden oldu. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mahmut Özçoban, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol kalçasında kırık teşhisiyle müşahede altına alınırken TGD 255 plakalı araç sürücüsü Cihan Yazıcı tutuklandı.



- Beton mikseriyle yolun soluna geçti

Girne’de dün akşam Uğur Mumcu Caddesi'nde yönetimindeki MP 568 plakalı beton mikseriyle doğu istikametine doğru seyreden Babajan Hamrayev (E-45), dönel kavşağa geldiğinde, dikkatsizliği sonucu yolun soluna geçti. Hamrayev’in aracı o esnada sol şeritte aynı istikamete doğru seyreden Nazemin Şahali (K-25) yönetimindeki NC 624 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Savrulan NC 624 plakalı araç, yolun solundan çıktı, bordür taşlarıyla demir korkuluklara çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

-Alkollü sürücüye yasal işlem

Lefkoşa’da Şehit Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi'nde dün sabahın erken saatlerinde 148 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PG 653 plakalı araçla kuzey istikametine doğru seyreden Kıraç Göçmen (E-20), Kalkan Restoran önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Göçmen’in aracı yolun solunda park halinde bulunan YJ 201 plakalı aracın sol ön kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken PG 653 plakalı araç sürücüsü Kıraç Göçmen hakkında alkollü araç kullandığı için yasal işlem başlatıldı.

