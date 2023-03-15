“Umutların tükendiği bir ülke yarattık”

Tabipler Birliği Başkanı Ahmet Özant “Uzun vadede bile hiçbir şey yapamayan yönetimler olma konusunda rekorlara koşuyoruz” dedi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Ahmet Özant “Hayallerin ulaşılmaz, umutların tükendiği, gerçeklerin ise can yakıcı ve acımasız olduğu bir ülke yarattık” şeklinde konuştu.

Özant, hastanede alt yapı ve personel eksiklikleri nedeniyle ülkede etkin ve yeterli bir sağlık hizmeti verilemediğini belirtti.

Yılan hikayesine döndüğünü savunduğu Lefkoşa’ya yeni bir hastane yapılmasının gerekliliğini dile getiren Özant, “Biz kısa vadede çok işler yapan değil, uzun vadede bile hiçbir şey yapamayan yönetimler olma konusunda rekorlara koşuyoruz” iddiasında bulundu.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin depreme dayanıklı olmadığı yönündeki raporlara işaret eden Özant, deprem raporlarının açıklanmasını istedi. “Doktor, hemşire, ebe, diğer sağlık emekçileri, hastalar, hasta yakınlarının hayatlarını riske atmayın” diyen Özant, yaşanması muhtemel kayıplar durumunda hiçbir vicdanın bunun altından kalkamayacağını söyledi.

