Sağlık Bakanı Altuğra, ülkedeki hekimleri bertaraf edecek şekilde bir adım atılmasının söz konusu olmadığını söyledi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, 160 yatak kapasiteli, tam teşekküllü olacak yeni Girne Hastanesi’nin 2023 yılı sonunda tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

TC ile KKTC hükümetleri arasında sağlık ve tıp bilimleri arasında iş birliğine dair anlaşma imzalandığına işaret eden Altuğra, bu anlaşma ve protokollerin ilk defa 2022 yılında imzalanmadığını ifade ederek, 2004, 2008 ve 2014 yılında da bu protokollerin TC ve KKTC Sağlık Bakanlıkları arasında imzalandığını hatırlattı.

Altuğra, 20 Aralık 2022 tarihinde imzaladıkları güncel protokolün içeriğine yeni madde ilave edildiğini, ancak yasaların göz ardı edilmediğini vurgulayarak, “Tabipler Birliği’nin yasasına ket vuracak şekilde ya da ülkemizdeki hekimlerimizi bertaraf edecek şekilde bir adım atılması söz konusu değildir” dedi.

Protokolün Meclis’ten ve TBMM’den geçtikten sonra yürürlüğe gireceğini kaydeden Altuğra, şu anda çift uyruklu pratisyen hekimlerin mecburi hizmetlerini KKTC’de yapamadığını anlatarak, bunu sağlayacak maddeyi protokole eklediklerini söyledi. Altuğra, “Hepinizin içi rahat olsun… Atılan imzalar hukuk temellerine dayanan imzalardır” dedi.

