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Telsim’in güvenli internet eğitimleri başladı

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2023-2024 güvenli internet eğitimleri 19 Mayıs TMK, Oğuz Veli ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nda başladı

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Telsim’in güvenli internet eğitimleri başladı
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 Telsim’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde 13 yılı aşkın süredir devam eden güvenli internet eğitimlerinin 2023-24 eğitim öğretim yılında Girne bölgesi okullarında verilmeye başlandığı belirtildi.
KKTC Telsim’den yapılan açıklamaya göre, iki yıldır Kıbrıs Türk Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın da desteğiyle devam eden eğitimlerde, şifre güvenliği, sosyal ağlarda kimlik hırsızlığı, virüsler, solucanlar ve casus yazılımlar hakkında bilgiler verildi, sosyal medya kullanımı konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar anlatılarak, internette ev adresi, telefon gibi kişisel ve özel hayata ilişkin bilgilerin yazılmaması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Seminerlerde öğrencilere, güvenli internetle ilgili bilgilerini pekiştirecek anketin yanı sıra, “Dijital Ayak İzinizi Nasıl Koruyabilirsiniz” adı altında bilgilendirme broşürleri de veriliyor.
Bugüne dek 30 bine aşkın öğrenciyle buluşan güvenli internet eğitimleri bu yıl Bilgisayar Mühendisleri Odası’ndan Medine Albayrak’ın sunumuyla 19 Mayıs TMK, Oğuz Veli ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun 6. sınıf öğrencilerine verildi.
Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, çocukların bilinçlenmesi ve doğru bir şekilde eğitim alabilmeleri için güvenli internet eğitimlerine çok önem verdiklerini aktardı. Tanpınar, “Telsim olarak, çocukların daha eğitici ve bilinçli bireyler olarak büyümelerine önem veriyoruz ve bu gibi eğitimlerin verilmesi konusunda desteklerimizi her zaman sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.
Bilgisayar Mühendisleri Odası As Başkan Erkan Emirzade ise, güvenli internet eğitimlerinin, çağımız çocuklar için çok büyük katkısı olduğu düşüncesini ifade ederek "Teknoloji artık önünü kesemediğimiz ve her yaş grubundan çocuğun rahatlıkla erişebileceği bir alan haline geldi. Bundan dolayı da ben ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’nda çalışan arkadaşlarım bu işi gönülden ve severek yapıyoruz." dedi.
Çocukların doğru ve bilinçli bir şekilde teknolojiyi kullanmalarına önem verdiklerini kaydeden Emirzade, bu tür eğitim programlarının, genç nesillerin dijital dünyada karşılaşabilecekleri riskleri tanımalarına ve kendilerini nasıl koruyabilecekleri konusunda da yardımcı olduğunu vurguladı.
 

Etiketler; #Telsim
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