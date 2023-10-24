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Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi taşınma nedeniyle iki gün hizmet veremeyecek

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İşlemler diğer ilçelerden yapılabilecek

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Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi taşınma nedeniyle iki gün hizmet veremeyecek
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İçişleri Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlüğü, daha hızlı, daha çağdaş hizmet verilebilmesi için binasındaki elzem tadilat işlerinin tamamladığını ve taşınma aşamasına geçildiğini bildirdi.
 
Daire’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Ali Alioğlu, Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi’nin taşınma işlemlerinden dolayı 26 Ekim - 27 Ekim  tarihlerinde hizmet veremeyeceğini duyurdu.
 
Alioğlu, 26-27 Ekim tarihlerinde tapu işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların Girne, Gazimağusa, Güzelyurt ve İskele İlçe Tapu Amirliklerinde işlemlerini yürütebileceklerini duyurdu.
 
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