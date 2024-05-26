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Töre, Azerbaycan’ın “Bağımsızlık Günü” etkinliğine katıldı

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Töre, Azerbaycan’ın “Bağımsızlık Günü” etkinliğine katıldı
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Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Azerbaycan’ın “Bağımsızlık Günü” kutlaması etkinliğine katıldı.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Töre, Kıbrıs adasında iki devletin olmayacağını söyleyenlerin BM, ABD ve AB olduğunu belirten Töre, bunun nedeni olarak da KKTC’nin Türk devleti olmasını gösterdi.
Barış Harekatı’nın 50. yılını kutlayacaklarını kaydeden Töre, Kıbrıs’ın 307 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu’nun yönetiminde kaldığını söyledi.
Töre, KKTC ile Azerbaycan arasında dostluk grubu oluşturulmasını gelecekte daha büyük müjdelerin habercisi olarak nitelendirdi.
“3 devlet tek milletiz” diyen Başkan Töre, Azerbaycan’ın diğer Türk devletlerine göre öne çıktığını belirtti.
Töre, Dağlık Karabağ’da tarihe altın harflerle  destan yazıldığını ve işgalden kurtarıldığını kaydederek, “Aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz” ifadelerini kullandı.
İstiklal Marşı’ndan dizeler okuyan Töre, kahramanlığın Türk dünyasının birliğini ve dirliğini sağlamaktan geçtiğini ifade etti.
Töre, Türk milletinin mensubu olmaktan şeref duyduğunu ve hizmet etmekten geri durmayacağını kaydetti.
Azerbaycan Milli Meclis Milletvekili Elman Nasırov da, KKTC ile kurulan dostluk gurubuna değinerek gelecekte büyükelçilik ve konsolosluk faaliyetlerinin de başlayacağını belirtti.
Nasırov, KKTC’nin tanınmasının da yakın olduğunu bu noktada Türk devletlerine de önemli görevler düştüğünü söyledi.
Konuşmaların ardından yöresel türküler seslendirildi, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.
 
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