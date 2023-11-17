İskele’de Cumhuriyet yürüyüşü ve fener alayı

KKTC’nin kuruluşunun 40. yıl dönümü nedeniyle İskele’de meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlendi

İskele Belediyesi, KKTC’nin ilanı ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla önceki akşam fener alayı ve Cumhuriyet yürüyüşü düzenledi.İskele Belediyesi Kültür Evi önünden 16.30’da başlayan yürüyüş, Atatürk Anıtı önünde son buldu.Okullar, spor kulüpleri, dernekler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş ve fener alayı İskele Belediyesi Kültür Evi önünde başladı ve Atatürk Anıtı önünde son buldu.