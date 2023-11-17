“2 yazacağıma yanlışlıkla 12 milyon yazdım”

Türkiye’de dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı. Bahar Candan’ın “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı.” paylaşımı da yöneltilen sorular arasında yer aldı. Bahar Candan, o paylaşımda 2 yazmak isterken, yanlışlıkla 12 yazdığını savundu

Türkiye’de Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından operasyonlar farklı sosyal medya ünlülerine sıçradı.

Lüks yaşamları ve sosyal medya paylaşımlarıyla ünlenen Bahar ve Nihal Candan kardeşler, salı günü gözaltına alındı.

Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanıyor.

Kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunuyla piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

Candan kardeşler, suçlamaları kabul etmedi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

Nihal ve Bahar Candan’a geçtiğimiz mayıs ayında tutuklanan çete lideri Onur Apaydın’la ilişkileri soruldu.

Nihal Candan, Onur Apaydın’ın eski erkek arkadaşı olduğunu, kendisinden uzun süre önce ayrıldığını söyledi.

Çetenin mağdurlara güven vermek için Nihal ve Bahar Candan kardeşleri lüks restoranlarda yapılan görüşmelere götürdüğü ortaya çıkmıştı.

Nihal Candan ifadesinde bu konuyla ilgili, o dönem Onur Apaydın’ın erkek arkadaşı olduğu için, onunla yemekli yerlere veya gece kulüplerine gittiğini ama bir dolandırıcılık organizasyonun içinde yer almadığını öne sürdü. Bahar Candan ayrıca, kendilerinden başka birçok ünlü ismin de o restoranlara gittiğini belirtti.

Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlamaları kabul etmedi.

Bahar Candan’ın sosyal medya hesabında yaptığı, “Bir sabah hesabıma 12 milyon para aktarıldı.” başlıklı paylaşımının sorulması üzerine Candan, “O paylaşımda 2 yazacağıma yanlışlıkla 12 yazdım ve amacım espriydi.” dedi.

CANDAN KARDEŞLER NEYLE SUÇLANIYOR?

Dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlanan Bahar ve Nihal Candan kardeşlerin, hayali “Veysel amir” oyunu ile piyasa değerinin altında araç satmayı vaat ettikleri, paraları topladıktan sonra ise “İhalede sorun çıktı, ertelendi.” gibi gerekçelerle ne araçları ne de ücreti teslim ettikleri iddia ediliyor.

