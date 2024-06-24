Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık lüks yatıyla Bodrum'da

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık 'Koru' adlı ultra lüks yatı ile Bodrum'a geldi

Dünyanın en zengin iş insanlarından, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, 500 milyon dolarlık ultra lüks yatı ve kendisine koruma sağlayan 60 metrelik helikopterli Abeona isimli yat ile Bodrum'a geldi.2022 yılında denize indirilen, kurşun geçirmez 127 metre uzunluğundaki Koru isimli lüks yatta 40 personel, Abeona'da ise 55 özel güvenlik görevlisi bulunuyor.Bezos helikopterini ve koruma ordusunu taşıyan yatın bir haftalık kirası için 475 bin dolar ödedi.Sabah saatlerinde Yalıkavak Mahallesi’ndeki Küdür koyu açıklarına demirleyen yat ilçede günün konusu oldu.Yata jet skiler ile yanaşmak istenenler uyarılarak uzaklaştırıldı.Helikopter ile koyları gezen Jeff Bezos ve 4 yıldır birlikte olduğu Lauren Sanchez denize de girdi.Bezos daha sonra Bodrum'dan ayrılarak Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçti.