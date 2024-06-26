Türkiye'den manzaralar

Ardahan'daki Karadağlar’ın eteğinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan "Atatürk silüeti" bu sene de görüldüTrabzon'un Akçaabat ilçesinde 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde yakalanan 25 dilenci hakkında işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL'ye el konuldu.Hatay'da yaşayan ve bugüne kadar ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında 8 diploması bulunan 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur, okuduğu son bölümü de birincilikle tamamladı. Güzelmansur, 35 yıldır süren üniversite eğitiminde 8. diplomasını bölüm birincisi olarak aldı.