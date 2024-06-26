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Türkiye'den manzaralar

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Türkiye'den manzaralar
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Ardahan'daki Karadağlar’ın eteğinde havanın açık ve güneşli olduğu zamanlarda ortaya çıkan "Atatürk silüeti" bu sene de görüldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 2024 yılı içerisinde yapılan denetimlerde yakalanan 25 dilenci hakkında işlem yapılırken, dilencilerin üzerinden çıkan 22 bin 636 TL'ye el konuldu.

Bursa’nın tarihi semtlerinden Tophane’de bir apartmanın altındaki dükkanın içerisinde yer alan mezar görenleri şaşırtıyor. Camekan içerisinde bulunan mezarın önünden geçenler önce bir şaşkınlık yaşarken, daha sonra dua ediyor. Kabrin kendi yaptırdığı dergaha gömülen Takkeci Sinan Efendi’ye ait olduğu ifade edilirken, bölgede bir çok apartmanın altında kabir olduğu kaydediliyor.

Hatay'da yaşayan ve bugüne kadar ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında 8 diploması bulunan 63 yaşındaki İsmail Güzelmansur, okuduğu son bölümü de birincilikle tamamladı. Güzelmansur, 35 yıldır süren üniversite eğitiminde 8. diplomasını bölüm birincisi olarak aldı.

 
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