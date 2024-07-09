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Gönyeli SAM’da robotik kodlama eğitimleri veriliyor

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Gönyeli Alayköy Belediyesi Sosyal Aktivite Merkezi’nde 6-11 yaş arası çocukları yönelik Robotik Kodlama Kursları düzenleniyor.

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Gönyeli SAM’da robotik kodlama eğitimleri veriliyor
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Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, kurslarda Lego Spike Essential seti ile eğitim veriliyor.
Etkinlikte çocukların STEM  (science, technology, engineering, mathematics ) alanlarına ilgi duyması da teşvik edilirken, çocukların programlama becerileri, mühendislik ve tasarım, ekip çalışması, problemi çözme, yeteneklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. 
Gönyeli Alayköy Belediyesi, kurs için 5 Lego Spike Essential set, 5 Samsung Tab8 tablet, etkinlik için özel masa, yönergeleri daha iyi takip edebilmek için televizyon ve odanın atmosferine uygun duvar kâğıdı yatırımı yaptı.
 
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