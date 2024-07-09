Çevre Platformu çam kese böceğiyle havadan biyolojik mücadele için harekete geçilmesini istedi

Platform, çam kese böceği sorunuyla ilgilenmediği gerekçesiyle Tarım Bakanlığı önünde basın açıklaması yaptı

Çevre Platformu, "çam kese böceği" sorununun çözülmesi için yaptıkları girişimlerin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı'nın ilgisiz tavrı nedeniyle sonuçsuz kaldığı gerekçesiyle Bakanlık önünde protesto eylemi ve basın açıklaması yaptı.

Bakanlık önündeki eylem ve basın açıklamasına, Biyologlar Derneği, KEMA Vakfı, Tabipler Birliği, Orman Mühendisleri Odası, Yeşil Barış Hareketi ile Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği'nden yetkililer katıldı.

-Mert

Tabipler Birliği Çevre, Halk Sağlığı, İnsan Hakları Sorumlusu Dr. Cemal Mert, eylemde yaptığı konuşmada, Orman Dairesi ve Çevre Platformu'nun hazırladığı çam kese böceği ile entegre mücadele programıyla ilgili ortak deklarasyon taslağına ilgi göstermemesinden dolayı Bakan Hüseyin Çavuş'u eleştirdi.

Mert, ağustosta ihalenin sonuçlandırılıp, eylülden itibaren havadan ilaçlamaya başlanılmaması halinde bu yılın mücadelesinin sonuçsuz kalacağını ve zararlının Güney Kıbrıs'a da yayılacağını ifade ederek Bakan Çavuş'a "konuya gözlerini ve kulaklarını kapatmama çağrısı" yaptı.

-Davulcu

Daha sonra çevre örgütlerinin hazırladığı ortak açıklamayı KEMA Vakfı Genel Sekreteri Mehmet Davulcu okudu.

Davulcu, "dumansız yangın" diye de kayıtlara geçen zararlının ağaçlarda kitle ölümleri yarattığının altını çizerek, insanlarda da çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını hatırlattı.

Çam kese böceğiyle mücadelenin 2020 yılına dek yüzde 98-99 başarıyla devam ettiğini, 2020 yılından sonra duyarsızlık ve alınan yanlış kararlarla sekteye uğratıldığını söyleyen Davulcu gelinen noktada böcek popülasyonunu zarar eşik değerinin altına düşürecek tek ve ana mücadele yönteminin havadan biyolojik mücadele olduğunu belirtti.

Bakanın, süreç içerisinde çevre örgütü temsilcilerinin de aralarında bulunduğu bir komite oluşturulması sözünü de verdiğini kaydeden Davulcu, aradan aylar geçmesine rağmen komitenin kurulmadığını ve bugün, havadan mücadele hazırlık sürecinin oldukça kısaldığını söyledi.

Hükümete seslenen Davulcu, "Ya Bakan'a ormandan el çektirin, ya da ormanı Bakan'ın yönetiminden alın" çağrısı yaptı.

-Sarpten

Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği Genel Sekreteri Hasan Sarpten de şu an çam kese böceklerinin toprağın altında olduğunu ve yaz sonu yeniden çıkacağını belirterek, nisan ayında hazırlanan ama hayata geçirilemeyen protokolün temmuzda konuyla ilgili ihalenin tamamlanmasını da öngördüğünü söyledi.

Çam kese böceğiyle mücadele için yedi maddelik protokol taslağını basına okuyan Sarpten, Bakan Çavuş'un imza aşamasında protokolü rafa kaldırdığını, çam kese böceğiyle mücadelede iki yılın kaybedildiğini ve KKTC'nin üçüncü bir yılı kaybetme lüksünün bulunmadığının altını çizdi.

Bakanın, sekreteri vasıtasıyla kendileriyle görüşeceği bilgisini aldıklarını açıklayan Sarpten, bir gelişme yaşanması durumunda kamuoyunu bilgilendireceklerini de sözlerine ekledi.