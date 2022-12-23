GKK’dan şehitlerimiz için dijital bilgi hizmeti

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı resmi İnternet sitesi (www.mucahit.net) içeriği güncellenerek Şehit Bilgi Kapısı hizmete sunuldu.
Kazandırılan bu uygulama ile Kıbrıs Türk Şehitlikleri fotoğraflarına ulaşılabilecek, şehitlerimiz kimlik bilgileri ile sorgulanarak yattığı şehitlik, mezar numarası ve kabir resimleri görülebilecek.
Mobil cihazlara uyumlu olan sitede, şehitlik bölgesi yol tarifi de alınabilecek.
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