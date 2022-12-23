Aksa Futbol Liglerinde 14. hafta günün sonuçları

AKSA SÜPER LİG
Göçmenköy-China B.G.Gücü: 3 – 3
Hamitköy-Gönyeli: 4 – 3
19.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Türk Ocağı(Utku Hamacıoğlu)
19.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Çetinkaya (Turgay Misk)
24 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Merit A.Yeşilova-Miracle Değirmenlik (Evren Karademir)
18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Yenicami-Mağusa T.Gücü (Osman Özpaşa)
14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda Mesarya-K.Kaymaklı (Ali Özer)
14.00 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Lefke (Emre Öztaşlı)
AKSA 1.LİG
BUGÜN
Düzkaya-Esentepe: 2 – 2
Dörtyol-Girne Halk Evi: 1 – 1
M.Hacıali Yılmazköy-Baf Ü.Yurdu: 1 – 0
Pera L. Gençler Birliği-İncirli: 0 – 0
24 Aralık 2022, Cumartesi
14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Miracle Karşıyaka-Mormenekşe (Mustafa Öztugay)
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Yenierenköy-Yalova (Tufan Çerçioğlu)
14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Ünimar Maraş (Şakir Azizoğlu)
14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Yeniboğaziçi-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)
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