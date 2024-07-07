FODER’in “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi salı günü açılıyor

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından İsmail Gökçe'nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi, 9 Temmuz Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.

Dernekten verilen bilgiye göre, 24 üyenin 103 fotoğrafının yer aldığı “Engeli Yaşamak” sergisinin açılışı saat 20.00’de yapılacak.

Sergide fotoğrafları yer alacak fotoğrafçılar şunlar:

“Asım Eğitmen, Asude Arifoğlu, Ayşe Baysal, Besime Tanul, Cemaliye Pelit Kavani, Durmuş Bıyıklı, Emel Sefer, Emine Cem, Erman Altınçay, Ersoy Güçer, Fergün Ulual, Gülnur Tokay Gülseren Karınca, Hüseyin Kocaismail, Mustafa Erkan, Radiye Yücelen, Ramadan Gümüşok, Salih Cengaver Cem, Şaziye Kofalı, Şerif Özege, Tevfik Ulual, Tijen Yücelen, Veysi Canateş, Yıldız Özkan.”

Sergi 19 Temmuz’a kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.

