banner913
banner932
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
Ticaret Odası'ndan Brüksel'den önemli temaslar
12 0
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
Klasikler Türkiye İş Bankası sponsorluğunda piste çıktı
61 0
 
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
KTSYD Sporun Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
37 0
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
DAÜ'de mezuniyet coşkusu
33 0
Türkiye çeyrek finalde
Türkiye çeyrek finalde
40 0
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
Buse üst üste 3. kez Türkiye şampiyonu
30 0
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
İskele’de minikler Ahmet Çırakoğlu anısına oynuyor
43 0
banner1032

FODER’in “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi salı günü açılıyor

banner1020

banner974
FODER’in “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi salı günü açılıyor
banner971
Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından İsmail Gökçe'nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi, 9 Temmuz Salı akşamı Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde açılıyor.
Dernekten verilen bilgiye göre, 24 üyenin 103 fotoğrafının yer aldığı  “Engeli Yaşamak” sergisinin açılışı saat 20.00’de yapılacak.
Sergide fotoğrafları yer alacak fotoğrafçılar şunlar:
“Asım Eğitmen,  Asude Arifoğlu,  Ayşe Baysal,  Besime Tanul,  Cemaliye Pelit Kavani, Durmuş Bıyıklı,  Emel Sefer,  Emine Cem, Erman Altınçay, Ersoy Güçer,  Fergün Ulual, Gülnur Tokay Gülseren Karınca, Hüseyin Kocaismail, Mustafa Erkan, Radiye Yücelen,  Ramadan Gümüşok,  Salih Cengaver Cem, Şaziye Kofalı, Şerif Özege, Tevfik Ulual, Tijen Yücelen,  Veysi Canateş,  Yıldız Özkan.”
Sergi 19 Temmuz’a kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek. 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.