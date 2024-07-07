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Duman ailesi yasta

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Duman ailesi yasta
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Girne bölgesi sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Tepebaşı köyünün sevilen simalarından olan İrfan Duman dün vefat etti.
Duman'ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Tepebaşı Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Tepebaşı Kabristanlığı'na defnedilecek.
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