FODER’de Emel Sefer’den fotoğraf sunumu ve söyleşi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği’nin (FODER) söyleşi ve sunumlar dizisi çerçevesinde dün akşam Emel Sefer’in, fotoğraf sunumu ve söyleşisi gerçekleştirildi.





FODER’den verilen bilgiye göre, dernek üyelerinin katıldığı etkinlikte, Emel Sefer, fotoğraflarını dört bölümde sundu.

Sefer, sezonun son etkinliği olan dün akşamki fotoğraf sunumu ve söyleşisinde,

FODER projesi olan “Engeli Yaşamak” çalışmalarından “Emir & Hasan”; “Tuvalin arkası” adlı belgesel çalışması; Afrika’nın Benin şehrinden “Kalbim Benin’de” adlı gezi fotoğrafları ve “Black&White” başlığı altında siyah - beyaz fotoğraf çalışmalarını anlattı.

