banner913
banner932
Turizmin artık anayasası olacak
Turizmin artık anayasası olacak
51 0
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
Kurban Bayramı pazar günü başlıyor
23 0
 
Gençler Birliği sonradan açıldı
Gençler Birliği sonradan açıldı
20 0
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
Baf’ta yeni bir yangın çıktı
93 0
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
Adıyaman'da hukuk mücadelesi
20 0
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
Polise tokat atıp yüzüne tükürdü
32 0
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
HASDER Çocuk Şenliği yapıldı
18 0
banner1032

Dilekkaya-Gaziköy arasındaki yol çalışmaları iki gün uzatıldı

banner1020

Karayolları Dairesi Müdürlüğü, Dilekkaya-Gaziköy arasındaki asfalt kaplama çalışmalarının hafta sonunu kapsayacak şekilde iki gün uzatıldığını duyurdu. Yol güzergahı bu akşam saat 18.00 itibarı ile araç trafiğine kapatılacak.

banner974
Dilekkaya-Gaziköy arasındaki yol çalışmaları iki gün uzatıldı
banner971


Müdürlükten yapılan açıklamada, KKTC Karayolları Master planı kapsamında bulunan Muhtelif 3. Sınıf Yollar ile Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Yapım, Onarım ve Üstyapı Takviyesi İşleri kapsamında Kırıkkale-Dilekkaya, Dilekkaya-Gaziköy arasında çalışmalar yapıldığı hatırlatıldı.
Dilekkaya-Gaziköy yol güzergâhındaki çalışmaların, cumartesi ve pazar günlerini kapsayacak şekilde iki gün uzatıldığı ifade edilen açıklamada, yol güzergahının bu akşam saat 18.00 itibarı ile araç trafiğine kapatılacağı kaydedildi.
Trafiğin alternatif yol güzergâhından sağlanacağı belirtilen açıklamada, güzergahı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.