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Ercan'da yarın ve cuma kan bağışı kampanyası düzenleniyor

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T&T Havalimanı İşletmeciliği, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Ercan Havalimanı’nda Kıbrıs Türk Kızılay iş birliğiyle “Her damla kan, bir can kurtarır” sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyor.

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Ercan'da yarın ve cuma kan bağışı kampanyası düzenleniyor
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya yarın ve cuma günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı, giden yolcu bölümü ile Taşyapı inşaat şantiye bölümünde gerçekleştirilecek.


-Özçelik halka çağrı yaptı
T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, ülkedeki kan ihtiyacının karşılanması konusunda duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, tüm halkı kan bağışında bulunmaya davet etti.
Özçelik, ülkedeki kan ihtiyacının giderilmesi için tüm T&T, Taşyapı ve Ercan Havalimanı çalışanlarına, Sivil Havacılık, kurum, kuruluş, havayolu, handling, gümrük, sağlık ve emniyet mensupları ile bu çağrıya kulak vererek kampanyaya katılacak tüm duyarlı ülke insanlarına şimdiden teşekkür ettiğini belirtti.


-Sezen
Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen de, T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği'ne teşekkür etti.
Açıklamada, kan vermek için şartlar şöyle sıralandı:
“18-65 yaş arası sağlıklı her birey, (erkekler 3 ayda bir, kadınlar, 4 ayda bir olmak şartı ile) kan bağışında bulunabilirler, 50 kg üzeri olmak gerekiyor, 1 yıl içerisinde ameliyat olmamış, dövme, akupunktur, piercing yaptırmamış, bulaşıcı hastalığı olmayan, (Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS vb.), son 18-20 saat içinde alkol almamış olmak, kendini kan verebilecek kadar iyi hisseden.”
 
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