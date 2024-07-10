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13. Uluslararası Karikatür Yarışması seçici kuruluna veda gecesi

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13. Uluslararası Karikatür Yarışması seçici kuruluna veda gecesi
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Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, onursal başkan sıfatıyla 13. Uluslararası Karikatür Yarışması'nda değerlendirme yapan uluslararası seçici kurul üyelerine Girne Dome Otel'de bir veda gecesi düzenledi.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre Şenkul, veda gecesinde yaptığı konuşmada Uluslararası Seçici Kurul Üyeleri’ne katkılarından dolayı teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: "Girne şehrindeki yoğun sorunlardan dolayı, onursal başkan olarak seçici kurul çalışmalarına katılamadım. Ancak, itiraz süresi sonunda ödül kazanacak karikatürleri merakla bekliyorum. Uluslararası Karikatür Yarışması, Girne şehrini ve zeytin ürününü dünyaya tanıtan önemli bir etkinliktir. Gelecek yıllarda, teknik ve ekonomik sorunları aşarak bu etkinliği daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Seçici kurul üyesi olarak görev yapan tüm arkadaşlara teşekkür ederim."
Konuşmaların ardından, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, seçici kurul üyelerine plaket takdim etti.
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