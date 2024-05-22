''Engeli Yaşamak'' sergisine yoğun ilgi

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından İsmail Gökçe'nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi izleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde düzenlenen tek günlük Engelli Hakları Çalıştayı, Girne Merit Royal Diamond Otel’de uzmanların, engelli derneklerinin, engelli vatandaşların ve ilgililerin katılımıyla gerçekleşti.Çalıştay’da Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği (FODER) tarafından İsmail Gökçe'nin küratörlüğünde düzenlenen “Engeli Yaşamak” fotoğraf sergisi açılışı yapıldı.FODER başkanı Ramadan Gümüşok’un kısa bir konuşma yaptığı ve yoğun katılımla gerçekleşen sergiye izleyiciler büyük ilgi gösterdi.FODER’in 24 üyesinin 103 fotoğrafının yer aldığı “Engeli Yaşamak” adlı sergisi büyük beğeni topladı.