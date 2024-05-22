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Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı

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Dr. Sibel Siber'in, Kıbrıslı Türklerin ilk kurumsal yapısı olan Kardeş Ocağı’na sahip çıkılması yönünde yaptığı çağrı, karşılıksız kalmadı. Birçok kişi, kulübe üye olmaya başladı

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Siber'in çağrısı karşılıksız kalmadı
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“Kıbrıs’ta Jön Türk Hareketi-Kulüp-Kardeş Ocağı” kitabının yazarı, Meclis Eski Başkanı Sibel Siber'in, Kıbrıslı Türklerin ilk kurumsal yapısı olan Kardeş Ocağı’na sahip çıkılması yönünde yaptığı çağrı, karşılıksız kalmadı. Kulübe üye yazılanların sayısı hızla arttı.
Kısa bir süre önce Kardeş Ocağı’na üyelik başvurusunda bulunan ve yeni üyelerin katılımına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Siber'in bu yaptığı çağrının ardından birçok kişinin kulübe üye olmaya başladığı öğrenildi.
Konuyla ilgili dün sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sibel Siber, şöyle dedi:
"Kardeş Ocağı başkanı aradı " Kulübe üye yazılanların sayısı hızla artıyor Sibel Hanım" dedi. Çok sevindim. Bu tarihi kurumu hep birlikte, yeni projelerle toplum belleğine kazandıracağımıza dair umudum arttı.
Aşağıdaki resim Kardeş Ocağı bahçesinde çekilmiş. Kulübün uzun yıllar başkanlığını yapmış Fadıl Niyazi Korkut konuşma yapıyor. Sağ yanında not alan siyah ceketli üye, Dr. Burhan Nalbantoğlu. Masada sol baştaki üye, Ocağın Genel Sekreteri Dr.Pertev Ziver."
 
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