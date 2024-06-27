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El emeği göz nuru

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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy Köy Kadın Kursu yıl sonu sergisi yapıldı

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El emeği göz nuru
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Değirmenlik, Demirhan ve Minareliköy Köy Kadın Kursu yıl sonu sergisi yapıldı.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sergi açılışı Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler’in katılımıyla gerçekleşti.
Karavezirler açılışta yaptığı konuşmada kurs öğretmeni Amber Unus ve tüm kursiyerlere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Karavezirler,  kurslardaki üretimlerin kursiyerler için bir kazanç kapısı olabilmesi adına çalışmaların yapıldığını da dile getirdi.

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